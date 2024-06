Calcio a 5. University League, al Cus vince la Fc Doro

Con le finali disputate negli impianti cussini di via Gramicia, si è conclusa la prima edizione della “University League” di calcio a 5, torneo patrocinato dall’Università di Ferrara e riservato agli studenti del nostro ateneo, con lo scopo – peraltro raggiunto vista la partecipazione di ben 16 formazioni – di creare un momento istituzionale di aggregazione fra gli studenti per aiutare soprattutto i fuori sede nelle relazioni in un contesto per loro non familiare.

Con la formazione degli Mbrischiati a conquistare la terza posizione nella finalina, l’atto conclusivo ha visto disputarsi una partita bellissima e molto tattica fra New team Lock e FC Doro, risolta a favore di questi ultimi col punteggio di 4-3 veramente all’ultimo secondo.

Il match si sblocca solo a metà del primo tempo con la doppietta di Tonioli (premiato poi MVP del torneo) che porta avanti il Doro. La New Team crea di più ma non segna fino allo scadere del primo tempo, quando capitan Gamberini sigla il goal dell’1-2 che riapre la partita.

Nella ripresa, complice la stanchezza, le squadre iniziano ad allungarsi aprendo spazi e la New Team riesce a concretizzatare due palle goal con Cherroud e Gamberini per ribaltare il parziale e portarsi sul 3-2.

Con il risultato che pare bloccato, il match va verso l’epilogo; Doro attacca, la New Team prova a difendersi con le unghie e con i denti, ma rimane in 4 per l’espulsione di Gamberini, autore di due falli tattici. Doppio giallo e via sotto la doccia. Ne approfitta subito l’ FC Doro, che pareggia con capitan Bernabei ad un minuto dal termine, sfruttando la superiorità numerica e chiude incredibilmente i giochi con un tiro libero allo scadere, procurato a 10” dalla fine e trasformato da Punzetti. Finisce così 4-3 per l’FC Doro.

Al termine le premiazioni, con il presidente del Cus Ferrara Giorgio Tosi e Sergio Cedolin, patron della SC Consulting, main sponsor del torneo, a consegnare i riconoscimenti ai vincitori.