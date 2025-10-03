Calcio a 5. Vigor e Atletico. Entrambe in campo. Due gare difficili

Venerdì di gare per Vigor e Atletico Fucecchio. I primi, dopo la vittoria in rimonta sul campo del Futsal Lucchese, alle 22.15 ospitano al palazzetto di Fucecchio il Five to Five per la seconda giornata del campionato regionale di C1. Un altro confronto dall’elevato coefficiente di difficoltà, dato che anche i pisani vengono da un bel successo all’esordio, nonostante siano una neopromossa. Finora, tra coppa e campionato la squadra di Perretta ha vinto tutte le gare e non vuol certo interrompere la propria corsa. Veniamo all’Atletico Fucecchio, che attende il Futsal Pontedera per la terza e decisiva giornata del triangolare del primo turno di Coppa Toscana di Serie C2. Vista la concomitanza con i ‘cugini’ vigoriani, i biancorossi ‘colchoneros’ giocheranno alle 21.45 al Galli in via Fucecchiello. Entrambe hanno battuto il Cortenuova, che quindi questa settimana riposa, ma visto che il Pontedera l’ha fatto con 4 reti di scarto rispetto alle 3 con cui ha prevalso l’Atletico, i fucecchiesi sono costretti a vincere per passare il turno. Le due squadre tra l’altro si ritroveranno poi avversarie anche in campionato.