Calcio a 5. Vigor: esordio di Giovanneschi. Atletico Fucecchio in campo a Massa

Diciannovesima giornata di Serie C1 con un solo obiettivo per Vigor e Atletico Fucecchio, ossia riscattare le ultime due battute d’arresto consecutive e riprendere la propria corsa verso i play-off. Ed entrambe hanno due impegni sulla carta abbordabili per farlo.

Dopo essere rimasto a secco di gol per due gare l’Atletico Fucecchio proverà a sbloccarsi stasera alle 21.30 sul campo del Città di Massa. I bianconeri locali hanno ben otto punti in meno, ma vengono da due vittorie consecutive contro La 10 Livorno e Futsal Lucchese, che due settimana fa ha travolto 10-0 proprio i Colchoneros. A complicare le cose per i biancorossi le tante assenze tra infortunati e squalificati.

Alle 22.15 al palazzetto di Fucecchio la Vigor ospita invece la Virtus Poggibonsi, penultima in classifica con 10 punti, ben 15 in meno dei ragazzi di Gabriele Giovanneschi, che sostituisce l’esonerato Poli. Il nuovo tecnico resterà anche alla guida della formazione Under 17. Gli ospiti sono una compagine pericolosa perché segnano molto, ma allo stesso tempo sono la peggior difesa del campionato con oltre 100 gol incassati.

Chiudiamo con il girone C di Serie C2, dove sempre stasera il Limite e Capraia riceverà alle 21.30 il Quartotempo Firenze. I fiorentini hanno perso 4 delle trasferte disputate, ma in classifica precedono di otto lunghezze i giallorossi di coach Gargelli.