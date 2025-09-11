Calcio a 5. Vigor Fucecchio, la sfida ha inizio. Prima uscita anche per Cortenuova

Domani alle 22.15 a San Rocco a Pilli (Sienaù) si inizia a fare sul serio per la Vigor Fucecchio. La squadra di coach Perretta sarà infatti impegnata sul campo del La Sorba Casciano nella prima giornata del girone D del primo turno di Coppa Coppa Toscana di Serie C1, che nell’altra sfida vedrà di fronte Virtus Poggibonsi e Sangiovannese. I biancoblù arrivano a questo primo confronto ufficiale dopo aver pareggiato il derby amichevole contro l’Atletico Fucecchio, che milita invece in Serie C2. Un divertente 3-3 con D’Alcamo, Zito e Masha marcatori per la Vigor e Pucci, Gianluca Banti e De Santis a segno per i biancorossi ‘colchoneros’. In precedenza, invece, la Vigor Fucecchio aveva travolto 9-1 il Pontassieve, altra squadra di C2, facendo vedere interessanti trame di gioco, con la tripletta di capitan Frediani e i centri di Qevani, Montalbano, Masha, Sejdini, Fejzaj e D’Alcamo. Lo stesso Atletico, prima di affrontare i cugini, aveva regolato 7-1 i pari categoria de La10 Livorno nella seconda uscita stagionale. Mattatori della gara Cascella e Gianluca Banti, con il primo autore addirittura di un poker di reti e il secondo di una splendida tripletta. Adesso, la compagine allenata da Morelli e Cacace tornerà in campo domani sera alle 22 alla palestra comunale di Casalguidi per un altro test contro i padroni di casa. Anche i pistoiesi parteciperanno alla prossima C2, dopo aver vinto la Coppa Toscana e visto sfumare in semifinale play-off il salto di categoria. Tutto ciò al primo anno di attività.

Infine, prima uscita anche per il nuovo Cortenuova di C2, guidato da coach Rizzatti, che nell’amichevole in famiglia ha superato 10-2 l’altro team rossoblù di Calcio a 7 Csen. Per quanto riguarda l’avvio dei campionati bisognerà invece attendere fine mese, venerdì 26, per il fischio d’inizio del torneo di C1.

Si.Ci.