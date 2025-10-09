Calcio a 5. Vigor Fucecchio, passo falso contro il Five to Five . L’Atletico supera in casa di misura il Pontedera

Prima sconfitta in campionato per la Vigor Fucecchio, che nella seconda giornata del campionato regionale di Serie C1 cede 2-1 in casa al neo promosso Five to Five di Pisa, adesso capolista a punteggio pieno insieme a Midland, Timec e San Giovanni. La squadra di Perretta disputa comunque una buona prestazione, salvo non riuscire a concretizzare le diverse occasioni create. Così, alla fine, non basta la rete di bomber Qevani per evitare il ko. Questo lo schieramento fucecchiese: Bertocci (P), Campinotti (p); Cripezzi, D’Alcamo, Magini, Minneci, Moscatelli, Fejzaj, Qevani, Sejdini, Montalbano, Zito.

Nel terza e decisiva giornata del girone eliminatorio della prima fase di Coppa Toscana di Serie C2, invece, l’Atletico Fucecchio supera di misura in casa il Futsal Pontedera e stacca così il pass per gli ottavi di finale. Del resto per qualificarsi i biancorossi ‘colchoneros’ erano obbligati a vincere data la peggior differenza reti rispetto al Futsal Pontedera, che aveva battuto con maggior scarto il Cortenuova. E l’approccio dei ragazzi di mister Morelli è stato impeccabile: 3-0 a fine primo tempo grazie alle reti di Cascella, Gaitan e Di Maria. Qualche sofferenza in più nella ripresa dove gli ospiti hanno rimontato solo fino al 3-2. Questa la formazione biancorossa: Mirdita, Alderighi, Montanelli, Cappelli, Di Maria, De Santis, Banti, Gaitan, Lorenzelli, Cascella, Brogi, Pucci.

Mercoledì prossimo il sorteggio degli ottavi, che si terranno poi in gara unica lunedì 3 novembre.