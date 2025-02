Calcio a 5. Vigor, grande rimonta. Limite trova continuità

Un successo e una sconfitta è il bilancio delle due compagini fucecchiesi impegnate nel campionato di serie C1. I sorrisi sono quelli della Vigor, che grazie ad una grande rimonta (era sotto 2-0 a inizio ripresa) riesce ad espugnare 4-3 il campo del quotato Remole. Catania e una doppietta di bomber Qevani valgono il sorpasso, mentre nel finale è Masha a siglare il gol partita dopo il momentaneo 3-3 del team di Pontassieve. Con questo successo la Vigor sale al quarto posto in classifica con 31 punti, tre in più dei ‘cugini’ dell’Atletico, che restano infatti a 28, dopo il 3-1 interno subito dalla corazzata Le Crete. Inutile il gol di Frediani, che ha comunque tenuto in bilico la gara fino agli ultimissimi minuti. E domani sera è tempo di tornare in campo con la Vigor, che ospiterà alle 22.15 La 10 Livorno penultima, mentre l’Atletico sarà di scena alle 21.30 a Malmantile contro il Deportivo Chiesanuova.

Continua infine nel girone C di Serie C2 il buon momento del Limite e Capraia, che con un rotondo 6-3 si impone anche a Sesto Fiorentino contro la Sestoese (seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro). Decisive le doppiette di Cinotti e Nesti e le reti di Murdocca e Calugi. I giallorossi guadagnano così un’altra posizione portandosi a sole due lunghezze dai play-off. Anche la squadra di Gargelli scenderà in campo domani sera, ospitando alle 21.30 il fanalino di coda Folgor Calenzano.