Calcio a 5. Weekend nefasto per le due fucecchiesi, battute. Risposta d’orgoglio del Limite: 4-1 al Firenze C5

Giornata da dimenticare, l’ultima, per le due formazioni di Fucecchio impegnate nel campionato di Serie C1. Sia la Vigor che l’Atletico sono infatti incappate in una sconfitta. Più pronosticabile quella della Vigor, superata 7-4 a domicilio dal quotato San Giovanni Calcio a 5, decisamente a sorpresa, soprattutto per lo scarto finale, quella dell’Atletico sul campo del Futsal Lucchese. I biancorossi di coach Perretta sono infatti stati surclassati per 10-0, il peggior passivo della storia dei ‘colchoneros’. A completare una serata nera per Frediani e compagni l’infortunio di Francesco D’Alcamo per un fallo di un avversario nemmeno rilevato dal direttore di gara.

Tornando alla Vigor, invece, i ragazzi di mister Poli pagano un pessimo approccio al match che costa il 5-1 dei valdarnesi a fine primo tempo. Di tutt’altro piglio la ripresa con i padroni di casa che rimontano fino al 4-6, poi una serie di grandi parate dell’estremo difensore ospite e alcune decisioni arbitrali decisamente penalizzanti frenano l’ardore di Settesoldi e compagni. San Giovanni chiude così il conto ed amministra fino al triplice fischio finale. Per la Vigor a segno con una doppietta Falconi e con un goal a testa Salvadori e bomber Qevani. L’Atletico resta quindi quinto da solo a 28 punti, in piena zona play-off, con 3 lunghezze di vantaggio sui ‘cugini’. Vigor che sarà protagonista dell’anticipo odierno della diciottesima giornata. Stasera alle 22.15, infatti, i ragazzi di Poli saranno di scena nel proprio palasport di Fucecchio, ma in trasferta visto che sullo stesso campo gioca le proprie gare casalinghe pure il Monsummano. Domani sera alla stessa ora sempre a Fucecchio, invece, l’Atletico ospiterà la capolista Cus Pisa, battuta 6-5 all’andata.

Grande affermazione invece in Serie C2, per il Limite e Capraia che nel girone C regola 4-1 sul proprio campo il Firenze C5 quarto in classifica. Mattatore della serata Zanieri, autore di una splendida tripletta, mentre l’altra rete limitese porta la firma di Calugi. Con il terzo successo stagionale il team di Gargelli sale a 9 punti, conservando il terzultimo posto e portandosi a meno 3 dall’ottavo. Domani sera alle 21.45 al Palasancat di Firenze altro severo impegno contro il Gf Rione, attuale quinta forza del campionato.

Simone Cioni