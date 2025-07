Calcio a 7 Al Parrocchiale di Arpiola vola il Marconi Casa. Bar Madonna a tutta birra. Vicari cala un poker di reti

paolo Marconi Casa

3

macelleria Casa Bianca

2

PAOLO MARCONI CASA: Pecorelli, Fofana, Diouf, Cham, Cisse, Fofana, Ndiagn, Keità, Oboney, Djomkam, Towiany, Luccini, Camara.

MACELLERIA CASA BIANCA: Gjoka, Es Sahraoui Imad, Es Sahraoui Jamal, Agrida, El Far, Chakir, Louzi, Assla, Zoer, Hamdvnior.

Arbitro: Cavallini.

Marcatori: Luccini, Fofana (2), Agrida, Chakir.

Bar Madonna

5

NeW Car The Grapes

4

BAR MADONNA: Riccò, Cacchioli, Iorfida, Mandaliti Vincenzo, Ortelli, Gabrielli, Marchionna, Vicari, Trevisan, Malatesta Alessio, Ciuffani, Mandaliti Matteo, Branca.

NEW CAR THE GRAPES: Scaramuccia, Cantinotti, Tarantola, Gargiulo, Malatesta Andrea, Arrighi, Manganelli Riccardo, Galloro, Oddo, Gaddari, Lecchini, Leoncini, Domenichini, Vannoni.

Arbitro: Cavallini.

Marcatori: Vicari (4), Cacchioli, Gargiulo (2), Manganelli Riccardo, Malatesta.

ARPIOLA – Proseguono le emozioni al “Parrocchiale“ di Arpiola, nella kermesse di calcio a 7, la più seguita da parte della LunigianPalla di notte. Nella gara d’apertura, i “sette“ della Paolo Marconi Casa, al termine di una partita per niente noiosa, divertente, ricca di gol con il risultato sempre in bilico, hanno sconfitto per tre a due i rappresentanti della Macelleria Casa Blanca. Mattatore della serata Fofana in doppia.

Bar Madonna sempre vivo riesce ad avere ragione del mai domo New Car The Grapes sconfitto per 5-4. La star della serata è stato l’ex della San Marco Avenza, dal primo luglio in forza alla Villafranchese, Matteo Vicari bravissimo nell’illuminare la scena strappando applausi in continuazione, chiudendo la sua mummificante serata realizzando un poker d’autore. La quinta rete dei baristi di Filetto l’ha realizzata il portierone Ivan Cacchioli che nell’inedito ruolo di centravanti ha dimostrato di essere ancora in possesso del fiuto del gol. Per il Grapes, ottima la prova del diciannovenne Gargiulo, autore di una doppia marcatura.

Nella foto, la compagine del Bar Madonna