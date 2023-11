Calcio a 7 csi. Coppa, ecco le 8 squadre qualificate

Si è conclusa la prima fase della coppa Csi di calcio a 7. Queste le otto squadre qualificate alla fase finale imponendosi nei gironi: Enterprise Forlì e Castrocava (entrambe a punteggio pieno), Cà Ossi, G-Infissi, Experienza, Furie Rosse, Only Over e Forum Livii. Terminati i match di coppa via al campionato con le 33 squadre ai nastri di partenza. Eccellenza: Cà Ossi (campione in carica), Banda Marvelli, Cusercolese, Enterprise, Experienza, Forum Livii, Forum Social Club, Furie Rosse, Only Over, Pink Turkey, Puerto Escondido e Raketown. Promozione girone A: Buscherini, Castrocava, Chateau, G-Infissi, Internazionale, Pianta, Santa Sofia, Team Bota. Promozione girone B: Academy, Ayax, A-Team, Audax Forlivese, Biancanigo, CarpenaMagliano, CCCB, De Wallen, La Balena, Orto di Enrico, Sole Pulizie. La regular season si concluderà a maggio per poi lasciare spazio a playoff e playout.