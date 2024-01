Calcio a 7. Csi, l’Enterprise a suon di gol al comando dell’Eccellenza

La formazione dell’Enterprise, dopo sette giornate, è al comando del campionato d’Eccellenza di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano. La capolista nell’ultimo turno si è imposta 9-3 sulla Banda Marvelli. All’inseguimento la Cusercolese, seconda e vittoriosa 6-4 sul Pink Turkey, terzo assieme all’Only Over, battuto 7-1 dal Forum Livii. La classifica: Enterprise 16; Cusercolese, 13; Only Over, Pink Turkey 12; Forum Livii 11; Cà Ossi, Forum Social Club 10; Furie Rosse 8; Experienza 7; Puerto Escondido 4; Raketown 3; Banda Marvelli 0. Con 13 centri Simone Rainone, dell’Experienza, guida tra i cannonieri.

Di seguito, inoltre, le classifiche dei due gruppi della Promozione. Girone A: Chateau, Buscherini 12; G Infissi 9; Internazionale 7; Team Bota, Castrocava 5; Santa Sofia e Premilcuore, 4; Pianta 3; Collinello 1. Girone B: La Balena 16; Cccb 15; Academy, Carpena/Magliano 12; A-Team 7; Ajax, Biancanigo, Sole Pulizie 6; De Wallen, Orto di Enrico, Audax 3. Nel complesso in Promozione, dopo sei turni, i tiratori scelti sono Giacomo Lombini (Cccb) e Pietro Morandi (Academy) con 17 reti.

f. p.