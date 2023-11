Calcio a 7. Csi, primi verdetti in vista 32 squadre partecipano alla prima fase della coppa di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano. Enterprise, Ca' Ossi e Castrocava sono le uniche a punteggio pieno. Dopo l'ultima giornata, inizierà il campionato con 12 club in Eccellenza e 21 squadre in Promozione.