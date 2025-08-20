Calcio a 7 in riviera. Sfida tra Boomers e Zeta

L’ormai celeberrima Kings League di calcio a 7, che tanto successo ha riscosso tra giovani e giovanissimi, sbarca a Milano Marittima, con il Trofeo Silvio. Infatti venerdì e sabato, il Papeete Beach Club e Milano Marittima saranno protagoniste di un anticipo della nuova stagione italiana di Kings League con la partita tra le squadre dei Boomers, quella con Fedez presidente, e quella del Fc Zeta, lo scorso torneo con Luca Toni e Zw Jackson. La Kings League, proprio nel periodo in cui si stanno già effettuando i provini per la nuova stagione, con suo rivoluzionario format calcistico creato da Gerard Piqué, arriva anche sulla Riviera romagnola, con un evento speciale, intitolato alla mascotte Silvio – il celebre cane di Fedez – per un momento di sport e spettacolo. La sfida tra le squadre Boomers e Zeta, protagoniste della scorsa Kings League made in Italy, è in programma venerdì sera alle ore 20,30 allo Stadio dei Pini di Milano Marittima.

Il pubblico potrà assistere a un incontro ad alta intensità tra due delle formazioni più seguite della scena, in un contesto unico che unisce beach lifestyle e cultura sportiva. Il weekend si aprirà con l’arrivo degli ospiti e una giornata di accoglienza al Papeete Beach Club: il ritrovo allo stadio è previsto alle 19, per entrare in clima partita. Il programma proseguirà sabato, con un’altra giornata in spiaggia, una cena esclusiva al Golf Club di Milano Marittima e il party ufficiale a Villa Papeete.

u.b.