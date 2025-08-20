Acquista il giornale
Calcio a 7 in riviera. Sfida tra Boomers e Zeta

Il format A idearlo l’ex Barcellona Piqué. Si gioca venerdì allo stadio di Milano Marittima .

di UGO BENTIVOGLI
20 agosto 2025
Gerard Piqué, fuoriclasse ex Barcellona. Dopo l’addio al calcio giocato, ha creato il format della Kings League nel 2022

Gerard Piqué, fuoriclasse ex Barcellona. Dopo l’addio al calcio giocato, ha creato il format della Kings League nel 2022

L’ormai celeberrima Kings League di calcio a 7, che tanto successo ha riscosso tra giovani e giovanissimi, sbarca a Milano Marittima, con il Trofeo Silvio. Infatti venerdì e sabato, il Papeete Beach Club e Milano Marittima saranno protagoniste di un anticipo della nuova stagione italiana di Kings League con la partita tra le squadre dei Boomers, quella con Fedez presidente, e quella del Fc Zeta, lo scorso torneo con Luca Toni e Zw Jackson. La Kings League, proprio nel periodo in cui si stanno già effettuando i provini per la nuova stagione, con suo rivoluzionario format calcistico creato da Gerard Piqué, arriva anche sulla Riviera romagnola, con un evento speciale, intitolato alla mascotte Silvio – il celebre cane di Fedez – per un momento di sport e spettacolo. La sfida tra le squadre Boomers e Zeta, protagoniste della scorsa Kings League made in Italy, è in programma venerdì sera alle ore 20,30 allo Stadio dei Pini di Milano Marittima.

Il pubblico potrà assistere a un incontro ad alta intensità tra due delle formazioni più seguite della scena, in un contesto unico che unisce beach lifestyle e cultura sportiva. Il weekend si aprirà con l’arrivo degli ospiti e una giornata di accoglienza al Papeete Beach Club: il ritrovo allo stadio è previsto alle 19, per entrare in clima partita. Il programma proseguirà sabato, con un’altra giornata in spiaggia, una cena esclusiva al Golf Club di Milano Marittima e il party ufficiale a Villa Papeete.

u.b.

