Calcio a 7. Mezzo secolo di ’Locanda Alinò’. Al via lo storico torneo over 45

Tutto pronto per la 50ª edizione del torneo calcistico a 7 intitolato ‘Locanda Alinò’, programmato per la prima decade di settembre dal professor Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45. La manifestazione prevede tempi da 25 minuti, sostituzioni libere e un time-out per tempo con incontri in orario serale. Come dalla prima edizione, nel lontano 1976, gli incontri si disputeranno nell’oggi rinnovato sintetico dell’impianto sportivo dell’Arci Pianazze presieduto da Mario Arfanotti, con in palio premi individuali e di rappresentanza tra cui il memorial Filippo Borrini e Franco Cresci compianti presidenti del sodalizio locale, il trofeo goleador a memoria dell’amico ristoratore Antonio Canese e il trofeo fair-play a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli, sempre vicini alla manifestazione. Pregevole l’artistico trofeo dell’Incisoria Pallone messo in palio dai fratelli Ciro e Beppe, titolari del locale di via del Molo ritrovo da sempre di sportivi e dei giocatori dello Spezia.

Le partecipanti verranno suddivise in due gironi eliminatori per poi proseguire con incontri incrociati ad eliminazione diretta. Il torneo, dalle ultime dieci edizioni over 45, avrà il supporto degli amici di sempre quali ristorante Da Sandro, Assicurazioni Generali, Frantoio Lucchi-Guastalli, Panificio Stradini, Cantine Lunae Bosoni, ristorante Pin Bon, la Pia Centenaria, Salumificio Pignone, Immergas Casoni, Monbat Italy, Ottica Damiani, Bistrot Pin Bon, Omar Racing e Banca Fideuram. "Da questa 50a edizione verranno premiati tre ex atleti che hanno onorato la manifestazione – spiega Baudinelli – sia umanamente che tecnicamente, una specie di ‘Hall of Fame’". Per informazioni contattare il 348 3826696.