Calcio a 7 Msp. Le tre ‘regine’ fanno festa. Sesta vittoria per il Real Pavo

Vincono tutte le prime tre della classe del campionato di serie A di calcio a 7 promosso dall’Msp. La capolista Beyfin Rocca Tedalda centra il quinto successo in sei giornate battendo nettamente 9-2 il Miaf, e mantenendo tre punti di vantaggio sui più diretti inseguitori: il Real Mentescarsi. Quest’ultimi a loro volta vincono contro il Desturbo. A differenza della sfida della capolista, però, per il Real arriva un successo di misura per 2-1, al termine di una gara tirata. Un’affermazione che gli consente proprio di piazzare il sorpasso ai danni del Desturbo che scivola in quarta posizione. In terza piazza si conferma l’Fc Puccini che rispetta il pronostico contro Le Barbie 1312, imponendosi 7-1. Ai piedi del podio, come detto, troviamo il Desturbo assieme al Mezzana Club. Quest’ultimi vincono nella sesta giornata: un successo netto per 7-0 ai danni de La Briglia. Scorrendo risultati e classifica troviamo il pareggio 1-1 fra Naif e Prato Ecologia. Da giocare Aggarganella - Ginga Futebol Clube, Culligan - Fchill,Manchester Sinty - Panchester United. Spostandoci in serie B targata Msp, il Real Pavo continua nella corsa perfetta al vertice. La capolista infatti ottiene la sesta vittoria in altrettanti match disputati. L’ultima arriva col punteggio di 7-0 ai danni del Soccer Life. Attenzione però ai Real Colizzati, che non mollano la presa, vincono di misura 5-4 sui Caballeri, e restano a tre lunghezze di distacco dalla capolista. Bene anche il Real Vallata che supera 4-1 la Fornacese, piazzando il sorpasso all’ottavo posto del girone unico.