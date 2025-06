Calcio a 7 Nel “Football in the sun - Rivieral Cup“ successo della sezione apuana dei Veterani. Massa asfalta Reggio Calabria in finale. Premi speciali a Ricci, Della Bona e Pucci

I Veterani Massa continuano a mietere successi in giro per l’Italia arricchendo la loro bacheca. Nello scorso week end è arrivata la vittoria nella XIX edizione del torneo di calcio a 7 “Football in the sun - Fim - RivieraI Cup“ svoltosi a Cesenatico. Nella finale, disputata sotto il sole cocente, la squadra apuana ha superato nettamente l’Inter Club Pentagono di Reggio Calabria (5-1) con reti di Francesconi, Ricci, Antompaoli e la doppietta di Pieroni. In precedenza, in semifinale, i veterani massesi avevano avuto la meglio sulla compagine di Foggia, sulla carta la più temibile avendo vinto le ultime edizioni del torneo, per 2-0 con un gol per tempo di Ricci e Pieroni. Tante le occasioni mancate ma da segnalare, nel primo tempo, anche due ottime parate di Pucci.

Lo scoglio più duro, comunque, è stato rappresentato dai quarti di finale dove per passare il turno contro “Gli Amici di Sergio“ di Bergamo ci sono voluti i calci di rigore. Pucci si è esaltato parando ben tre penalty mentre Lazzini, Andrei, Francesconi e Della Bona si sono rilevati infallibili dagli undici metri. Nel girone eliminatorio, invece, la compagine massese dopo aver pareggiato la prima partita contro la formazione Old Regaz di Bologna, ha battuto il Gruppo Abate di Foggia nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo e poi vinto largamente contro altre due formazioni, una di Bologna e l’altra di Milano. Oltre alla Coppa per la vittoria del torneo, Ricci e Della Bona hanno vinto a pari merito il titolo di capocannoniere con 6 gol, Pucci la Coppa riservata al miglior portiere.

Questa la rosa dei “differentemente giovani“ apuani che hanno partecipato al torneo: Andrei, Antompaoli, Baldi, Capovani, Della Bona, Francesconi, Lazzini, Palumbo, Passaponti, Pieroni, Pucci, Ricci, Tornaboni.

Gianluca Bondielli