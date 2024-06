Calcio a 7 Nel torneo “Delta del Caprio“ in svolgimento al Cantiere. Si accende La Lanterna. New Car a tutto gas Notti di calcio ricche di gol al nono torneo a sette della Polisportiva Valcaprio. Il New Car vince contro la Catinella, mentre l'Essenziale pareggia con il Bar Bellotti e la Lanterna batte il Podere Conti. Prossimo appuntamento il 25/5.