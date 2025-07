Calcio a 7. Trofeo Novi Porotto, domani scattano i quarti: fari su Cedil Ponteggi e Ittica Rosolina

Sono delineati i quarti di finale del Trofeo Novi, il torneo estivo di calcio a 7 che si chiuderà giovedì 10 luglio al campo sportivo di Porotto. Organizzato dalla X Martiri, quest’anno più che mai sta avendo un grande successo soprattutto in termini di pubblico: giovedì scorso è andata in scena la sfida tra All Star Novi, la squadra coi giocatori più forti del torneo, e All Star Web, con alcune tra le stelle del web più amate dai giovani.

E da domani al via la fase eliminatoria coi quarti: si comincia con una sfida che potrebbe tranquillamente essere la finale anticipata, tra Cedil Ponteggi e Ittica Rosolina. Chi vince incrocerà in semifinale una tra Promec e 412, in una parte di tabellone dal livello altissimo. Non si scherza neppure dall’altro lato, dove Punto G sfiderà i vicecampioni in carica di Fdm, mentre la sorpresa Rossi Ricambi se la vedrà con Retro Bacchelli.

Nel complesso si tratta di quattro partite dal pronostico apertissimo, tutte e otto le squadre possono arrivare fino in fondo forti di alcune certezze maturate durante la fase a gironi: Ittica Rosolina è parsa solida come nell’anno della vittoria, anche perché la motivazione per i suoi ragazzi quest’anno va oltre tutto, considerato il forte legame che il gruppo aveva con Filippo Pregnolato, giovane scomparso quasi un anno fa in un tragico incidente stradale e il cui volto è stampato sulle maglie della squadra per tenerne vivo il ricordo. Cedil Ponteggi gioca assieme da tantissimi anni, Promec è la rivelazione del torneo e fa paura con la sua gioventù, mentre Punto G può contare su giocatori professionistici, su tutti Contiliano e Pierfederici.