Calcio a 7 UISP. Locanda Alinò e Real Chiappa a punteggio pieno. Raggi (Calcio Popolare) bomber della giornata

Pareggia l’Ac Rebocco/Aurora Ponteggi, il Levanto va ko nello scontro diretto con la Locanda Alinò che insieme al Leta Real Chiappa, resta a punteggio pieno dopo il terzo turno del Girone 1 nel campionato di calcio a 7 dalla Lega Uisp Spezia e Valdimagra. Terzo acuto di fila anche per il Real Chiappa Pin Bon, leader del Girone 2, e Calcio Popolare e Armaneto, al comando del Girone 3. Il super marcatore di giornata è Raggi, del Calcio Popolare, che segna addirittura 6 dei 7 gol necessari per superare il Pausa Caffè/Nacional Picchi.

Le classifiche dei tre gironi.

GIRONE 1 Leta Real Chiappa e Locanda Alinò 6; Rebocco 5; Avosa, Levanto e Real Dlf 4; Cantina 3; Veppo e Sesta Godano 2; Bar Cavour, Pellegrini e Sporting Bacco 0.

GIRONE 2 Real Chiappa Pin Bon 6; Cassana e Ms Costruzioni 5; Moto Masini, Delta del Caprio e Dlf/Gmn 4; Bar Ravenna, Dlf Aston Birra, Bagnone e Sarzanello 2; Tresana e Monti 0.

GIRONE 3 Calcio Popolare e Armaneto punti 6; Carrozzeria La Spezzina, Deportivo La Bottiglia e La Loggia 4; Gs Pozzuolo, Team Sarzana e Pausa Caffè 2; Real Chiappa Palati Fini, Veppo 2 e Sesta Godano 2 0.