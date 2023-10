Calcio a 8, campionati provinciali: in gol Pittaluga e Lazzari. I big segnano ancora

Prima giornata dell’Adriatic League Calcio a 8, campionato suddiviso tra serie A e serie B al quale hanno preso parte 23 squadre. Con il patrocinio dell’Ente di promozione sportiva Csen la VF Adriatico Pesaro ha infatti organizzato in tempi rapidissimi un’intera stagione, tra campionati e coppa. Tutto il torneo si svolge su più campi della provincia. In serie A partono forte Vismarotto, Fc Antadi, AA Vanity, Lions Pesaro e Vf Calciotto. Su tutti spicca il colpaccio esterno degli uomini di Tiso nel difficile campo di Rio Salso contro una delle big. La neopromossa Fc Antaldi trascinata dalla coppia Lazzari (con eurogol)-Santangeli (3 gol) stende l’ambizioso Pesaro Phoenix ed esordisce in A nel migliore dei modi. Concreta e spietata AA Vanity che ribalta una gara che sembrava compromessa con il Pozzotto grazie all’esperto Pittaluga (3 reti anche per lui) e al sempreverde tra i pali Marchesi, decisivo nel finale. Pari e patta in una gara combattuta tra Real Tangara e Fc Prut che si spartiscono un punticino. Al Loreto Stadium vittoria di Lions Pesaro su un Ace Ten in partita fino alla fine dopo una gara di buon livello, mentre la VF Calciotto batte all’inglese il BB Calciotto in cerca ancora dell’amalgama dopo la rivoluzione estiva. In serie B Fc Concorde, fc United e Futsal Pesaro bagnano l’esordio con i primi 3 punti con due vittore all’inglese battendo una combattiva Fandango, la new entry Vallefoglia in casa propria e in un dei derby con il Mengaroni solo a tratti in partita ridotto anche in 6 nel finale. Due pareggi chiudono il primo turno di serie B, Conceptwine e Sporting Pesaro con il classico 0-0 senza farsi male ed un rigore sprecato dagli ospiti. Nell’altra 2-2 pareggio tra 2 squadre che voglono dopo un anno passato nella parte bassa cercano quella alta.

l.d.