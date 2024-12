Calcio a Cinque

Non basta al Modena Cavezzo un’altra grande prova, i gialloblù si arrendono 5-4 in casa al Mestre Fenice terzo nella 10^ di Serie A2 Elite. Avanti con Dudu Costa, la squadra di Checa va sotto 2-1 al riposo e subisce altre 2 reti (1-4), poi accorcia con Ben Saad e trova il pari con la doppietta di Dudu Costa a 6’ dalla fine, ma si arrende nel finale. In C1 crolla in casa la capolista Pro Patria San Felice sconfitta 6-3 dal Parma terzo (doppietta di Salerno e gol di Garofalo) in una gara sempre in rincorsa e ora il Baraccaluga è risalito a -2, cade il Sassuolo sempre ultimo battuto 5-2 a Ponte Rodoni (Pureza e Charari). In Coppa di C2 (3^ giornata) Montale basta il 2-2 a Nonantola (gol di Di Modugno e Manca) per vincere il girone per miglior differenza reti sui nonantolani che sperano nel ripescaggio, nel girone ’C’ l’Emilia sbanca 3-1 Sant’Agata (Bellucci, Bergonzini e Roggiani) per qualificarsi da prima. In Serie D (ultima di andata) lo United Carpi regola 4-1 la Libertas e fortifica il 4° posto (Scarlassara, Kayadibi, Grazian e Pellizzardi), crolla in casa 3-0 lo Sporting Modena nel big match con la Virtus Correggio, mentre lo J. Finale travolge 8-1 il Bagnolo col tris di Pagano e la doppietta di Marino.