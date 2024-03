Calcio a cinque - Alle 15 c’è la Ternana. Il Russi riceve la prima

Oggi pomeriggio al PalaValli di Russi arriva la capolista Unicusano Ternana che ormai ha preso il largo nel girone B di serie A2 di futsal e sarà avversario durissimo per il Russi che non gioca da due settimane dopo aver osservato, lo scorso weekend, il turno di riposo. I ravennati sono in grande spolvero, dopo aver vinto in casa della Dozzese ma con la vittoria di sabato scorso del Potenza Picena – che però deve ancora risposare – il Russi è uscito dalla zona playoff. Non sarà facilissimo rientrare tra le prime cinque in queste ultime quattro giornate di campionato, visti gli impegni con Ternana e Bologna dei prossimi due turni. La Ternana, avversario odierno, è la vera dominatrice della stagione anche se all’andata si è imposta solo 4-2, in un campionato che l’ha vista segnare ben 88 gol in 17 partite con quello che è di gran lunga il miglior attacco.

L’unica sconfitta (2-3) risale all’11 novembre a Reggio Emilia. Programma serie A2, girone B (19ª giornata): P. Picena-Prato (ore 15), Dozzese-Bfc e R. Fabrica-Buldog (ore 16), Russi-Ternana e R. Emilia-H. Roma (ore 17). Riposa: Grosseto. Classifica: Ternana 44; R. Emilia 35; Bfc 30; Dozzese 28; P. Picena 24; Russi 23; H. Roma, R. Fabrica 16; Prato, Grosseto 14; Buldog 13.

u.b.