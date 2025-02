Calcio a cinque amatoriale. Campionato Csi, duello in vetta

Prosegue a ritmo serrato, presso il centro sportivo Corner di Villanova, il campionato amatoriale Uisp di calcio a cinque. In campo 19 club, con circa trecento giocatori, a darsi battaglia a suon di gol. Dopo la disputa della 13ª giornata la formazione dell’Arsenal guida la classifica con una lunghezza di vantaggio sul Lokomotiv: entrambe le squadre hanno subìto una sola sconfitta. Nell’ultimo turno l’Arsenal ha battuto 5-0 l’Audax Forlivese, mentre il Lokomotiv ha travolto il Fusion Faenza con un eloquente 16-3. Successo anche per il Ristorante Chicchirichì, terza forza del girone, impostosi per 6-1 sul Furiosa.

Classifica: Lokomotiv 31; Arsenal 30; Ristorante Chicchirichì 27; Edil Romagna 26; Hellblau 24; Real Magreb, Fusion Faenza 23; Futsal Galactic 22; Premilcuore 21; Ristorante La Mascotte 17; Bosi, Sayan, Castel Raniero 15; Furiosa, Miaghi Team 13; Bar Atletico 7; Audax Forlivese 5; Panatinaikos 2; Villanova 1.

Con 40 reti Bekim Aliaj dell’Edil Romagna comanda la classifica marcatori davanti a Maringlen Karaj (Bosi), con 26 centri, e Marco Sansovini (Fusion Faenza) autore di 25 gol. Nella prossima giornata la capolista Lokomotiv affronta il Panatinaikos, mentre Arsenal e Ristorante Chicchirichì se la vedono con Villanova ed Edil Romagna.

f. p.