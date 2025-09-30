Calcio a cinque c. Colpo in trasferta, tripletta di Benhya
In serie C1 seconda vittoria consecutiva del Forlì Calcio a Cinque. Il quintetto di mister Gottuso si è imposto 4-6...
In serie C1 seconda vittoria consecutiva del Forlì Calcio a Cinque. Il quintetto di mister Gottuso si è imposto 4-6 sul parquet estense del Ponte Rodoni grazie alla tripletta di capitan Ayoub Benhya arrotondata dalle reti di Martel Montoli, Lebbaraa e Giangrandi.
Risultati 2ª giornata: Shqiponja Guastalla-Due G Parma 5-5, Montale-Aposa Bologna 6-2, Molinella-Gatteo 2-2, Celtic Boys Reggio Emilia-Saturno Guastalla 4-3, Fossolo-Real Casalgrande 3-2, DueG Parma-Fossolo 6-6.
Classifica: Forlì, Celtic Boys 6; Molinella, Montale, Fossolo 4; Ponte Rodoni 3; DueG Parma, Gatteo 2; Shqiponja Guastalla 1; Saturno Guastalla, Aposa Bologna, Real Casalgrande 0. Sabato in programma Forlì-Fossolo.
Serie C2, 3ª giornata: Pol. 80 S. Maria Nuova-Mernap Faenza 5-5 (2 Graziani, 2 Domenichini, Salvatore), Santa Sofia-Rimini 2-3 (Casamenti, Ruggeri).
Classifica: Città Rubicone 6; S. Maria Nuova, 4; Santa Sofia, Lugo, Bologna, Baggnacavallo, Rimini 3; Mernap 1; Valsanterno, Young 0. Sabato: Mernap-Santa Sofia e Città Rubicone-S. Maria Nuova.
f. p.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su