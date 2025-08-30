CALCIO A CINQUE - "C1». Futsal al lavoro in vista dell’esordio

Cresce l’attesa in casa Futsal Lucchese per l’inizio della nuova stagione. La formazione di Riccardo Garzelli debutterà in campionato il 26 settembre nella gara casalinga contro la Vigor Fucecchio; mentre il debutto in Coppa Italia ci sarà venerdì 12 settembre, sempre in casa, contro la Timec. La settimana successiva i rossoneri affronteranno in trasferta l’Atletico 2001, mentre l’ultima gara della fase a gironi è in programma lunedì 13 ottobre contro il Five To Five. Accederanno al turno successivo della Coppa Italia le prime due classificate di ciascun girone.

Intanto la formazione rossonera sta proseguendo la preparazione per far bene in "C1". L’esordio è fissato per venerdì 26 settembre, in casa all’"Itis", contro la Vigor Fucecchio. Sette giorni dopo la Pantera affronterà in trasferta il Cus Pisa, tra le favorite per il salto di categoria.

"L’inizio non è dei più semplici – ha dichiarato il tecnico Garzelli – , ma, prima o poi, tutte le squadre devono essere affrontate. I ragazzi stanno mettendo grande impegno ed applicazione nell’assimilare i concetti che sto proponendo. Le amichevoli che andremo a disputare serviranno per testare i nostri punti di forza e gli aspetti che necessitano di miglioramento. Vogliamo arrivare pronti all’esordio".

Alessia Lombardi