Calcio a cinque - "C1». Futsal Lucchese. Riparte la corsa. Squadra più forte

Riprende la stagione del Futsal Lucchese che, dopo la vittoria del campionato di "C2" e il brillante quarto posto ottenuto nello scorso campionato di "C1", si presenta nuovamente ai nastri di partenza con l’obiettivo di tenere alto l’onore della città. La società ha cercato di confermare gran parte del gruppo protagonista della passata stagione, promuovendo alcuni ragazzi che ben si sono distinti in Under 21 come Giuseppe Catania, Mattia Stefanini e Massimiliano Dovichi. La preparazione proseguirà con gli allenamenti ed una serie di amichevoli, che serviranno al trainer Riccardo Garzelli per per studiare bene schemi e movimenti di gioco. Il primo impegno ufficiale a metà settembre con la Coppa Italia; il campionato inizierà alla fine di settembre.

La "rosa. Portieri: Saleh Ait Laamiri (1996), Simone Zurru (2007), Massimiliano Dovichi (2006); difensori: Giacomo Angilletta (1989), Federico Unti (1997), Giuseppe Catania (1992), Matteo Santelli (2004); pivot: Zouhair Eramnazi (1991), Stefano Marziotti (1991), Mattia Stefanini (2005); laterali: Mustapha Byaze (1995), Mohamed Byaze (1997), Niccolò Rovella (1994), Rachid Chouhbane (1996), Daniel Giannini (2003), Zakaria Izouhar (1997), Simone Santoni (2005); universali: El Bassraoui Ryan (2007), Benjohair Achraff (2005).

La società: presidente e "dg" Damiani Morotti; direttore tecnico: Filippo Edi; preparatore atletico: Lorenzo Peck; preparatore dei portieri: Carlo Amabile; dirigente accompagnatore: Mauro Angiletta; addetto stampa: Gianluca Andreuccetti.

Alessia Lombardi