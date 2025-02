CALCIO A CINQUE - "C1». Futsal sconfitto in casa dal Massa. Non basta il gioco

Arriva una sconfitta interna per il Futsal Lucchese che, venerdì sera, ha perso per 6-3 contro il Città di Massa. Una battuta d’arresto arrivata al termine di una bella prestazione offerta dai rossoneri che, però, si sono dovuti arrendere agli apuani che, nell’ultima fase di mercato, si sono ulteriormente rinforzati. Nel primo tempo i ragazzi della Pantera sono andati subito sotto di due reti, con gli apuani che hanno giocato con un ritmo molto alto che ha messo in crisi i padroni di casa. Nel finale di primo tempo il Futsal Lucchese ha approfittato di un leggero calo degli avversari ed ha provato ad accorciare le distanze con El Bassraoui che ha realizzato la seconda rete in "C1", battendo con estrema freddezza Garces.

Nella ripresa il Città di Massa ristabilisce le distanze ancora con Gonzales, autore di una tripletta. I ragazzi di Umalini provano, comunque, a rimanere sempre in partita e cercano di controbattere ai gol degli ospiti. Dopo le reti di Eramnazi e Bartolini, il Futsal Lucchese prova a prende campo, cercando la via del pareggio. Ma, nel momento migliore dei rossoneri, gli apuani chiudono definitivamente il match. Arriva, così, questa sconfitta che non cambia la classifica dei ragazzi di Umalini che rimangono con quattro punti di vantaggio sulla zona play-out, cammino che, fino ad ora, ha regalato grandi soddisfazioni ai rossoneri. Il prossimo appuntamento sarà domani sera, a Siena, contro l’Alberino.

Alessia Lombardi