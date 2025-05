CALCIO A CINQUE C1. Sancito il divorzio fra l’Oleodinamica. Forlivese e il tecnico D’Amico

Fine rapporto tra l’allenatore Antonio D’Amico e la prima squadra dell’Oleodinamica Forlivese. Dopo la conquista della Coppa Velez la scorsa settimana (nella foto il tecnico esultante con il trofeo), che ha concluso la stagione del calcio a cinque biancorosso, si chiude dunque anche l’avventura dell’allenatore che ha guidato i galletti al sesto posto nella classifica del campionato di C1, epilogo che avviene con la rescissione consensuale comunicata dalla società.

"La mia soddisfazione – ha dichiarato il tecnico – è quella di aver contribuito a creare un gruppo unito, che ha chiuso la stagione in maniera vincente. Un’annata intensa, vissuta col massimo impegno per l’intera stagione e della quale mi porterò il ricordo di un gruppo di ragazzi straordinari, partendo da capitan Cangini Greggi".

Il diesse Maicol Ghirelli si è congedato dall’allenatore "ringraziandolo per il lavoro svolto con serietà, dedizione e passione in un anno di crescita per tutti". Nei prossimi giorni la società comunicherà il nome del nuovo allenatore.

