Calcio a cinque - Coppa Italia. Futsal trionfa con una cinquina. Ipotecato il passaggio del turno
La formazione di Garzelli ora si può concentrare tutta sul campionato che inizia venerdì prossimo.
Atletico "2001" 1Futsal Lucchese 5
ATLETICO "2001": Orlando, Pecchioli, Bibaj, De Maio, Allori, Ceccarini, Dondoli, Ghinassi, Masti, Bambini, Ruscillo, Cicero. All: Vitale.FUTSAL LUCCHESE: Aait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All.: Garzelli.Arbitro: kkk.Reti: Pecchioli, Izouhar, Byaze, Stefanini, Catania, Giannini.
LUCCA - Ancora un successo per il Futsal Lucchese, questa volta nella prima trasferta stagionale contro l’Atletico "2001". I rossoneri si impongono per 5 a 1 ed ipotecano, così, la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia.
I ragazzi della Pantera hanno un avvio scoppiettante, con Santelli che, al 2’, ha la prima palla-gol della gara, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. All’8’, però, arriva il vantaggio con a Izouhar che, da pochi passi, non perdona Orlando. L’Atletico "2001" risponde nel finale di primo tempo con due occasioni ravvicinate di De Maio e Ceccarini, ma non riesce a pareggiare.
Nella ripresa i padroni di casa partono subito aggressivi alla ricerca del gol, ma la difesa rossonera è attenta ed i ragazzi di Garzelli sono bravi a sfruttare le ripartenze e a colpire in contropiede con Mustapha Byaze. Per il classe 1995 è la seconda rete consecutiva, impreziosita anche da un assist che lo rende uno dei protagonisti indiscusso del match.
Nel finale, la Pantera riesce a sfruttare al massimo le disattenzioni della difesa avversaria, dilagando con Stefanini, Catania e Giannini.
Il Futsal Lucchese tornerà in campo venerdì 26 settembre, all’"Itis", per l’esordio in campionato di serie "C1" contro la Vigor Fucecchio.
Alessia Lombardi
