Calcio a cinque - Coppa Italia. Futsal trionfa con una cinquina. Ipotecato il passaggio del turno

Atletico "2001" 1Futsal Lucchese 5

ATLETICO "2001": Orlando, Pecchioli, Bibaj, De Maio, Allori, Ceccarini, Dondoli, Ghinassi, Masti, Bambini, Ruscillo, Cicero. All: Vitale.FUTSAL LUCCHESE: Aait Laamiri, Stefanini, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Giannini, Marziotti, Rovella, Chouhbane, Dovichi. All.: Garzelli.Arbitro: kkk.Reti: Pecchioli, Izouhar, Byaze, Stefanini, Catania, Giannini.

LUCCA - Ancora un successo per il Futsal Lucchese, questa volta nella prima trasferta stagionale contro l’Atletico "2001". I rossoneri si impongono per 5 a 1 ed ipotecano, così, la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia.

I ragazzi della Pantera hanno un avvio scoppiettante, con Santelli che, al 2’, ha la prima palla-gol della gara, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. All’8’, però, arriva il vantaggio con a Izouhar che, da pochi passi, non perdona Orlando. L’Atletico "2001" risponde nel finale di primo tempo con due occasioni ravvicinate di De Maio e Ceccarini, ma non riesce a pareggiare.

Nella ripresa i padroni di casa partono subito aggressivi alla ricerca del gol, ma la difesa rossonera è attenta ed i ragazzi di Garzelli sono bravi a sfruttare le ripartenze e a colpire in contropiede con Mustapha Byaze. Per il classe 1995 è la seconda rete consecutiva, impreziosita anche da un assist che lo rende uno dei protagonisti indiscusso del match.

Nel finale, la Pantera riesce a sfruttare al massimo le disattenzioni della difesa avversaria, dilagando con Stefanini, Catania e Giannini.

Il Futsal Lucchese tornerà in campo venerdì 26 settembre, all’"Itis", per l’esordio in campionato di serie "C1" contro la Vigor Fucecchio.

Alessia Lombardi