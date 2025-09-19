Calcio a cinque - Coppa Italia. Futsal stasera con l’Atletico 2001

Il Futsal Lucchese ritorna di nuovo in campo e lo farà questa sera, alle 22, contro l’Atletico 2001. Il match sarà valido per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa Italia, dopo che i rossoneri, all’esordio, hanno nettamente battuto la formazione pratese del Timec.

La trasferta a Montemurlo sarà molto insidiosa, ma il successo di venerdì scorso ha regalato una bella iniezione di fiducia e di consapevolezza ai ragazzi di Grasselli che saranno chiamati, adesso, a confermare quanto di buono fatto vedere fino ad ora.

"Contro l’Atletico 2001 sarà una sfida complicata – ha commentato il trainer rossonero – , ma la squadra, sia fisicamente che mentalmente, sta molto bene. Spero in una buona prestazione e di tornare da Prato con un risultato positivo".

Per questo impegno ci saranno da valutare le condizioni fisiche di capitan Giacomo Angiletta che, in settimana, ha accusato un affaticamento muscolare: il suo impegno è in dubbio, ma, fino all’ultimo, c’è la speranza di recuperarlo.

Atletico 2001 e Futsal Lucchese si affronteranno per la prima volta in assoluto questa sera e sarà anche un ottimo appuntamento per conoscere una squadra che è stata inserita nello stesso girone dei rossoneri e che, in campionato, si affronteranno all’ultima giornata del girone d’andata, il 19 dicembre, sempre in casa dei lanieri. Dopo aver ottenuto pochi mesi fa la promozione in serie "C1" attraverso i play-off, i gialloblu hanno aperto bene la propria avventura in Coppa Italia, vincendo per 3-2 in trasferta a Pisa contro l’altra neopromossa, il Five-to-Five.

In estate, la scelta è stata quella di confermare parte della "rosa" della passata stagione, dando continuità al progetto tecnico. In caso di vittoria, il Futsal Lucchese andrebbe quasi ad ipotecare il passaggio agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Un banco di prova interessante per i ragazzi della Pantera, anche in vista dell’esordio in campionato contro la Vigor Fucecchio, il 26 settembre.

Alessia Lombardi