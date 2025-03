Calcio a cinque. Futsal supera la Vigor Fucecchio

Ancora un successo per il Futsal Lucchese che batte 7-3 la Vigor Fucecchio, conquistando, così, la quarta vittoria consecutiva che gli consente di consolidare il quarto posto in classifica. Umalini deve fare a meno di Izouhar, fuori per squalifica e di Mohamed Byaze, per infortunio. Dopo una fase iniziale di studio, escono allo scoperto i rossoneri che nel primo tempo segnano ben cinque reti. Mattatore della serata Mustapha Byaze che mette a segno una tripletta e sale a quota 16 centri.

Nel secondo tempo la Vigor Fucecchio prova a riaprire la partita, trovando due gol nei primi 10’. Un calo di concentrazione da parte dei ragazzi della Pantera che, nel momento di maggiore difficoltà, riescono a chiudere i conti con una doppietta di Unti e Rovella. Il Futsal Lucchese al momento, però, si trova fuori dai play-off, a causa della forbice di undici punti con il San Giovanni, terzo. Prossimo impegno in trasferta a Rapolano Terme, contro la capolista IBS.

Futsal Lucchese: Zurru, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Moulo, Giannini, Chouhbane, Rovella, Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All.: Umalini.

Al. Lomb.