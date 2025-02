CALCIO A CINQUE. Futsal travolge il Deportivo. Successo pesante

Arriva ancora un importante successo per il Futsal Lucchese che, con un perentorio 7-2, batte il Deportivo Chiesanuova. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, grazie a questi punti, allungano a più sette in classifica sulla zona play-out. Il trainer Umalini ha dovuto fare a meno del campocannoniere della squadra, Rovella, mentre ha ritrovato diversi giocatori rientrati dopo gli acciacchi.

Il match inizia equilibrato, con diverse occasioni per entrambe le formazioni. A sbloccarlo ci pensano i rossoneri, con un gol di Choubane. Il Futsal Lucchese, dopo il vantaggio, riesce a gestire la gara con tranquillità, grazie anche alla sicurezza che trasmette Aait Laamiri tra i pali. Nel finale di tempo arriva il meritato raddoppio con Mustapha Byaze, al suo rientro in campo dopo due mesi di assenza.

Nel secondo tempo i rossoneri dilagano con Mustapha e Mohamed Byaze, ma, soprattutto, con uno scatenato Eramnazi, autore di una tripletta. Il Deportivo Chiesnuova cerca di rimanere in partita, ma paga a caro prezzo le diverse disattenzioni commesse in difesa. Venerdì sera ci sarà la trasferta contro la capolista Cus Pisa.

Futsal Lucchese: Zurr, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Choubane, Marziotti, Eramnazi, Mu. Byaze, Mo. Byaze, Bartolini. All.: Umalini.

A. L.