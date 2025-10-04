Calcio a cinque. Il Montale a Guastalla. Sassuolo-Sant’Agata

In attesa del via della Serie A2 (sabato 11 debutta il Modena Cavezzo), riflettori sui tornei regionali. La terza giornata di C1 porta il Montale alle ore 15 sul campo del Saturno Guastala, fermo a zero: per gli orange, fin qui trascinati dal capocannoniere del campionato Cellurale (7 reti), l’occasione per proseguire l’ottimo momento dopo i 4 punti nelle prime due giornate che valgono il -2 dalle capolista Forlì e Celtic.

In C2 (3^ giornata) le tre modenesi sono tutte a quota 3 punti: oggi l’unica in casa è il Sassuolo che riceve alle 15,30 a Casalgrande il Sant’Agata, fuori invece sia il Nonantola alle 15 sul campo del Crevalcore che l’Emilia Futsal che alle 15 gioca a Correggio con la Virtus.

Dopo il turno preliminare di Coppa Velez, è tempo di Coppa di Serie D con la prima giornata dei gironi: oggi nel girone ’C’ alle 15 a Massa Finalese si gioca il derby Junior Finale-United Carpi (nello stesso girone c’è Centese-X Martiri), ieri sera invece si sono giocate per il girone ’B’ Modena Cavezzo-Academy TdC e Molly e Jose-Sporting Modena.