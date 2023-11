Calcio a cinque - In campo alle 17. Russi, c’è la corazzata. Dozzese da battere

È stata la grande sfida della scorsa annata per il primato e in questa stagione si ripropone anche in serie A2. Oggi alle 17, al PalaValli sbarca la corazzata Dozzese, prima in classifica. "Per un allenatore è una gara facilissima da preparare – dice il tecnico dei Falchetti, Simone Bottacini –. Ci sarà sempre rispetto e umiltà: però è una sfida bellissima e stimolante da giocare. Tuttavia siamo arrabbiati per sabato scorso: abbiamo regalato 3 gol, mostrandoci inesperti e ingenui e gli infortuni non devono essere una scusa". Programma serie A2, girone B (6ª giornata): Buldog-P. Picena (ore 16); Ternana-R. Fabrica e Russi-Dozzese (ore 17); H. Roma-Grosseto e Bologna-R. Emilia (ore 18). Riposa: Prato. Classifica: Dozzese 12; Ternana, Bfc 10; R. Emilia 7; P. Picena 5; R. Fabrica, Russi, H. Roma 4; Buldog, Prato, Grosseto 3.

u.b.