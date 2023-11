Calcio a cinque - In campo oggi alle 17. Russi, tanti infortuni

Torna tra le mura amiche del PalaValli (oggi alle 17) il Russi calcio a 5: avversario di turno l’OR Reggio Emilia, formazione che ha gli stessi punti in classifica dei Falchetti, ma ha già osservato il turno di riposo. Gli emiliani hanno vinto 2-1 in trasferta col Real Fabrica per perdere poi sabato scorso 2-3 in casa contro la Dozzese. In casa neroarancio tiene banco il problema infortuni che hanno limitato la squadra sabato scorso. "Sono orgoglioso – dice il coach del Russi, Simone Bottacini – di come si sono spesi i ragazzi in campo malgrado gli infortuni più o meno gravi. Dobbiamo imparare ad aver la giusta cattiveria in attacco ed evitare quegli errori di inesperienza per campionati di questo livello". Programma serie A2, girone B (4ª giornata): Buldog-Prato e Dozzese-R. Fabrica (ore 16); Russi-R. Emilia, Ternana-P. Picena e Bologna-Grosseto (ore 17). Riposa: H. Roma. Classifica: Dozzese, Ternana 9; Bfc 7; P. Picena, H. Roma 4; Russi, Prato, R. Emilia 3; R. Fabrica 1; Buldog, Grosseto 0.

u.b.