Calcio a cinque. Iniziato il campionato di serie B. Pareggio interno per il Versilia

Serie B. Il campionato del Versilia inizia con il 3-3 casalingo contro il Bagnolo. A segno Guadagnucci, Mangione e De Angeli. "È stata una battaglia - commenta Matteo Paperini -. I ragazzi hanno dato tutto ed hanno affrontato un avversario forte, dimostrandosi all’altezza giocando alla pari".

Classifica: Mattagnese, Baraccaluga, Italgronda Prato, Antenore Padova 3; Versilia, Bagnolo, Arpi Nova e Villafontana 1; Boca Livorno, Le Crete, Balca Poggese e Torrita.

Serie C Femminile. Convincente 9-2 dell’Atletico Viareggio sul campo dell’Olimpia Colle. Poker di Fossi, tris di Boccadoro e singoli per Vannozzi e Adami. "Le ragazze hanno offerto una gran bella prestazione. Inizio campionato splendido", dice Stefano Battellocchi.

Classifica: Viareggio, Firenze, San Giovanni e Il Decoratore Pistoia 6; L’Alter Ego, Worange Pistoia 3; Rione, Isola d’Elba, Olimpia Colle, Santa Maria a Monte, Traverde e Follonica-Gavorrano 0.

Giovanili. La Under 15 del Versilia vince il derby contro l’Eis Versilia per 4-0 (Bernacchi 2, Carosi e Zuppardi). I Pulcini vincono 5-1 contro il Camaiore Pulcini (Iodice 2, Santini, Miele e Balzano.

Sergio Iacopetti