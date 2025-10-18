Calcio a cinque. Iniziato il campionato di serie B. Pareggio interno per il Versilia
La squadra di Paperini fa 3-3 contro il forte Bagnolo. Nel femminile dilagano. le ragazze dell’Atletico Viareggio.
Serie B. Il campionato del Versilia inizia con il 3-3 casalingo contro il Bagnolo. A segno Guadagnucci, Mangione e De Angeli. "È stata una battaglia - commenta Matteo Paperini -. I ragazzi hanno dato tutto ed hanno affrontato un avversario forte, dimostrandosi all’altezza giocando alla pari".
Classifica: Mattagnese, Baraccaluga, Italgronda Prato, Antenore Padova 3; Versilia, Bagnolo, Arpi Nova e Villafontana 1; Boca Livorno, Le Crete, Balca Poggese e Torrita.
Serie C Femminile. Convincente 9-2 dell’Atletico Viareggio sul campo dell’Olimpia Colle. Poker di Fossi, tris di Boccadoro e singoli per Vannozzi e Adami. "Le ragazze hanno offerto una gran bella prestazione. Inizio campionato splendido", dice Stefano Battellocchi.
Classifica: Viareggio, Firenze, San Giovanni e Il Decoratore Pistoia 6; L’Alter Ego, Worange Pistoia 3; Rione, Isola d’Elba, Olimpia Colle, Santa Maria a Monte, Traverde e Follonica-Gavorrano 0.
Giovanili. La Under 15 del Versilia vince il derby contro l’Eis Versilia per 4-0 (Bernacchi 2, Carosi e Zuppardi). I Pulcini vincono 5-1 contro il Camaiore Pulcini (Iodice 2, Santini, Miele e Balzano.
Sergio Iacopetti
