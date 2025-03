Calcio a Cinque. La Pro Patria attesa a Corticella. Non c’è margine di errore

Nel sabato del futsal con la Serie A2 Elite ferma per il riposo, la vetrina se la prendono i campionati regionali ormai con la regular season che va verso i titoli di coda.

In Serie C1 si gioca la terz’ultima giornata, cruciale nella corsa alla promozione in B. La Pro Patria San Felice capolista a +3 sul Baraccaluga gioca alle 15 a Corticella con l’Aposa (in piena bagarre salvezza ancora) in cerca del quarto successo di fila che permetta di arrivare alla super sfida di sabato 15 a San Felice con i piacentini (oggi alle 16 affrontano sul campo di casa Parma) ancora col medesimo vantaggio. Alle 15,30 invece il Sassuolo già retrocesso sfida a Casalgrande il Fossolo.

Classifica: Pro Patria 45, Baraccaluga 42, Gatteo 37, Parma 34, Shqiponja 28, Forlì 27, Crevalcore e Aposa 23, Ponte Rodoni e Guastalla 22, Fossolo 18, Sassuolo 4.

In C2 si gioca invece la penultima giornata in cui riposa l’Emilia Futsal che, già certa dei playoff, rischia di scivolare dal 4° al 5° posto se oggi il Phoenix a -1 dovesse battere L’Eclisse. Alle 15 a Nonantola va in scena il derby fra i padroni di casa (in foto) e il Montale che ha già raggiunto la promozione, gara che vale solo per i nonantolani penultimi pari a L’Eclisse e a -1 dal Bondanello nella corsa per evitare il playout.

Classifica: Montale 39, Sant’Agata 31, Celtic 26, Emilia 24, Phoenix 23, Bondanello 15, Nonantola e L’Eclisse 14, Legione Parmense 0.

In Serie D si disputa la terz’ultima giornata col derby delle 18 ad Albareto fra lo Sporting Modena terzo e lo Junior Finale quinto, mentre il Terre di Castelli viaggia alle 18,30 a Bagnolo. Il programma si chiude lunedì sera col posticipo delle 21 alla Saliceta fra I Canarini e United Carpi.

d.s.