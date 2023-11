Calcio a Cinque. Mc affronta il grande ex Pires

Il grande ex Gonzalo Pires torna da avversario oggi (ore 16) a fare visita al Modena Cavezzo nella 9^ giornata di serie A2 Elite. L’argentino (51 gol in 2 anni fra B e A2 con la casacca gialloblù) è una delle colonne del Mestre sesto della classe a +4 su Amarante e compagni, che cercano conferme dopo il bel successo di Schio che ha permesso di allontanare a +2 la zona calda. Coach Sapinho ha tutti disponibili. Classifica: Petrarca 21, Elledì 16, Pordenone e Altamarca 15, Cdm 14, Mestre e Leonardo 13, Modena Cavezzo 9, Lecco, Fenice e Pagnano 7, Altovicentino 3, Pistoia 0. In Serie C1 (ultima di andata) il Sassuolo difende la vetta appena conquistata dopo la 5^ vittoria di fila ospitando alle 16 a Palagano un Due G Parma in crisi (7 gare senza vittorie) e privo di 3 squalificati, con l’orecchio sulle gare delle altre due capolista Faenza (a Crevalcore) e Villafontana (in casa con l’Imolese). Alle 15 è già la gara della vita per il Montale fanalino di coda (5 ko di fila) che gioca sul campo del Rimini penultimo a +3 per tenere viva la stagione. La C2 ha chiuso l’andata e da oggi si gioca la Coppa col turno a gironi (passano le prime dei 5 gruppi e le 3 migliori seconde): nella 1^ giornata del girone ’A’ la Pro Patria San Felice fresca campione d’inverno gioca alle 15 a Castelnovo Sotto con lo Shqiponja (Bondanello-Guastalla l’altra gara), nel girone ’B’ alle 15 le due modenesi in trasferta con Fossolo-Emilia e L’Eclisse-Nonantola. In Serie D si chiude l’andata con la Virtus Cibeno che riposa e lo United Carpi ultimo della classe che giovedì sera ha sfiorato l’impresa, cedendo 9-8 a Salvaterra di Casalgrande sul campo della capolista Castellazzo.