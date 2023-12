Calcio a cinque. Mc cerca l’impresa con la capolista

Mission impossible alle 18 per il Modena Cavezzo a Gozzano sul campo della capolista (7 vittorie e un pari) Vinumitaly Petrarca Padova nella 10^ giornata di A2 Elite. Per coach Sapinho a disposizione l’ultimo innesto Gargantini. Classifica: Petrarca 22, Pordenone 18, Elledì 17, Altamarca 16, Cdm, Mestre e Leonardo 14, Pagnano, Fenice e Modena Cavezzo 10, Lecco 7, Altovicentino 3, Pistoia 0. Nei tornei regionali è tempo di Coppe. Nella Coppa di C1 (3 gironi, passano 2 per girone più le 2 migliori terze) si gioca la 3^ giornata e alle 16 a Casalgrande c’è il derby Sassuolo-Montale, entrambe ferme a zero: chi vince può restare in corsa. Clas. Baraccaluga e Parma 6, Montale (dif. reti -8) e Sassuolo (-14) 0. Nella Coppa di C2 in campo la 2^ giornata: nel girone ’A’ la Pro Patria ospita alle 15 a San Felice il Bondanello ; nel girone ’B’ Fossolo-Nonantola alle 15 ed Emilia-L’Eclisse alle 16 . Nella Coppa di D si è giocata ieri sera la 1^ giornata United Carpi-A. Castellazzo.

d.s.