Calcio a Cinque. Mc, pari firmato Dudu Costa. Il Montale si rialza a Castelnuovo

Il Modena Cavezzo cancella lo zero in classifica pareggiando 4-4 in casa col Kappabi Potenza Picena nella 3^ giornata di A2. Una gara che per mole di gioco la squadra di Minopoli ha dominato, ma in cui si era trovata sotto 3-0 al riposo (Fuschi e 2 Gomez) subendo negli unici tre tiri dei marchigiani. Nella ripresa dopo il palo di Cuomo è stato Dudu Costa, su assolo di Akram Ben Saad, ad accorciare, poi ancora Dudu Costa su azione personale ha firmato il 2-3, subito allungato da Melillo sul 4-2. Nel finale con gli ospiti al quinto fallo Dudu Costa ha trovato su libero il tris personale del 3-4, poi col portiere di movimento Akram Ben Saad sul secondo palo ha impattato il match.

Clas. Russi 9, Prato 7, Lucrezia 6, Kappabi 5, X Martiri e Corinaldo 4, Imolese 3, Grifoni, Jesi e Modena Cavezzo 1, Ternana 0. In C1 (6^ giornata) il Montale si riscatta dopo 3 ko sbancando 4-2 Castelnovo Sotto con lo Shqiponja grazie ai gol di Cellurale (2), Martella e Manca. In C2 (6^ giornata) vano al tappetto sia l’Emilia Futsal nel big match col Carpaneto (1-4) che il Nonantola travolto 11-1 in casa dalla capolista Parma City, pari deludente (2-2) per il Sassuolo col fanalino Bondanello con l’1-0 di Giuliano ribaltato dai mantovani e il pari di Bihrouz, da segnalare il debutto del 2010 Mirisola.

In Serie D (3^ giornata) nel girone ’A’ Modena Cavezzo-Celtic U21 2-7, Molly e Jose-Colorno 3-3 (Belmkhair, Bria e Proscia) e United Carpi-Bagnolo 8-0 (tris di Grazian, doppietta di Osei, poi Altezza, Cataldo ed El Meskaoui), nel girone ’B’ nel derby Junior Finale-Academy TdC 2-8 (mattatore Casarini con un poker) e Sporting Modena-Mac Fondenti 2-4.

