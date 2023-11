Calcio a Cinque. Mc vince lo scontro salvezza. Antonietti trascina il Sassuolo

Il Modena Cavezzo sceglie la gara giusta per piazzare la miglior prestazione della stagione di A2 Elite e dopo 4 ko si prende lo scontro salvezza di Schio battendo per 5-2 l’Altovicentino. Un successo d’oro che fa salire i gialloblù a +2 sulla zona calda. Eppure l’avvio era stato in salita col diagonale al 6’ di Rosati a bucare Vezzani, rimediato dal tap in ravvicinato di El Madi dopo una palla rubata in coabitazione con Cellurale. I veneti trovano subito il 2-1 con il missile sotto il sette di Juan Fran, ma prima del riposo una rimessa laterale calciata forte con astuzia da Dudu Costa provoca l’autorete di Bacoli per il 2-2. Nella ripresa c’è una sola squadra in campo, quella di Sapinho: El Madi sorprende il portiere Ninic dalla propria metacampo per il 3-2, poi da corner Dudu Costa pesca Jezin libero di girare in porta sul primo palo il poker, quindi ancora Jezin, coi veneti col portiere di movimento, intercetta palla e chiude i conti a porta vuota. Clas. Petrarca 21, Elledì 16, Pordenone e Altamura 15, Cdm 14, Mestre e Leonardo 13, Modena Cavezzo 9, Lecco, Fenice e Pagnano 7, Altovicentino 3, Pistoia 0.

Serie C1. Un super Sassuolo sbanca 5-3 anche Forlì per la quinta vittoria di fila che vale l’aggancio in vetta al Faenza (c’è anche il Villafontana nel terzetto): neroverdi avanti 3-1 al riposo che poi tengono bene anche nella ripresa con un Antonietti mostruoso autore di una cinquina. Quinto ko di fila per il Montale, ora ultimo da solo, trafitto 5-1 in casa dal Baraccaluga (rete di Pecorari).

Serie C2. La Pro Patria San Felice infila l’ottava vittoria di fila con un 6-0 senza storia sul Bondanello e chiude l’andata da campione d’inverno: reti giallorosse di Quaquarelli (2), Castejon, Guerra, Spatari e Asmaoui. A -2 dalla squadra di Greco regge lo Shqiponja che piega 4-1 il Nonantola (rete di Del Villano). Al 4° posto si conferma l’Emilia Futsal con un largo 7-0 su L’Eclisse travolta da Hdioued (3), Cristoni (2), Cirrito e Venturelli.

Serie D. Nell’8^ giornata (in cui ha riposato lo United Carpi) una Virtus Cibeno sugli scudi ferma in casa sul 4-4 la capolista Phoenix con i gol di Nosari (2), Cenci e Bigarelli.

d.s.