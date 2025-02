Calcio a Cinque. Pro Patria champagne. Primo posto in solitaria

Una Pro Patria champagne dilaga 8-0 col Guastalla (tris di Salerno, due Garofalo, poi El Madi e Gaglio) e resta da sola in vetta alla C1 a +3 sul Baraccaluga battuto 7-5 dal Gatteo che affianca i piacentini. Ennesimo ko per il Sassuolo, sconfitto 6-2 a Bologna dall’Aposa. In C2 il Montale ipoteca la promozione con l’11esima vittoria di fila sbancando 5-2 il campo del Sant’Agata ora a -11 grazie a Cellurale (2), Laamangad, Capuano e Ruvolo. L’Emilia Futsal passa 3-2 a Moglia sul Bondanello (tris di Roggiani), il Nonantola cede 3-0 a Reggio contro il Celtic. In Serie D lo Sporting Modena piega 4-3 la Libertas e resta terza (doppio Stabile, Diagne e Petronaci) al fianco dello United Carpi che aveva vinto venerdì sul campo della Castiglionese per 5-2 (doppiette di Catgaldo ed El Hamriti, gol di Negrelli), il derby va allo Junior Finale per 9-3 (poker di Pagano) sul Terre di Castelli mentre non c’è scampo per I Canarini battuti 9-1 a Correggio.