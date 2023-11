Calcio a cinque. Russi, a Viterbo in cerca di punti

Un’occasione per incrementare la propria classifica, quella di oggi pomeriggio per il Russi di calcio a 5, impegnato (ore 16, Pala Anselmi) per 5ª giornata della serie A2 di futsal in provincia di Viterbo, esattamente a Fabrica di Roma, contro il locale Real, ancora fermo a 1 punto in classifica, ma dopo aver già riposato. Programma serie A2, girone B (5ª giornata): P. Picena-Bologna (ore 15); Grosseto-Buldog (ore 15,30); R. Fabrica-Russi (ore 16); Reggio Emilia-Ternana (ore 17). Rinviata (16 dicembre): Prato-H. Roma. Riposa: Dozzese. Classifica: Dozzese 12; Ternana 10; Bfc 7; P. Picena 5; Russi, H. Roma, R. Emilia 4; Buldog, Prato 3; R. Fabrica 1; Grosseto 0. u.b.