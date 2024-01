Calcio a cinque. "Russi, non sono soddisfatto. Incassiamo troppi gol evitabili»

Inizia il girone di ritorno del girone B di serie A2 del campionato nostrano di futsal e il Russi ospita il Prato, al PalaValli, con fischio d’inizio alle ore 17. La gara d’andata resta la sconfitta col maggior distacco subita dai Falchetti nel girone d’andata, visto che i toscani si sono imposti 7-1 ma era certamente un altro Russi, con minor consapevolezza della categoria e l’emozione del nuovo campionato. Di contro il Prato da allora ha vinto solo altre due partite (con Roma 5-1 e Real Fabrica 10-0) ma nella finestra di mercato si è notevolmente rinforzato, tanto che nelle ultime tre giornate ha vinto largamente con il Real Fabrica, perdendo di un solo gol contro Reggio Emilia e Dozzese, rispettivamente terza e seconda in classifica. Dunque avversario comunque temibile anche se il PalaValli è davvero un fortino per i ravennati che non hanno mai perso anche se hanno vinto solo alla seconda di campionato col Grosseto.

Tanti pareggi hanno un po’ impedito alla classifica del Russi di decollare completamente, con qualche punto di troppo lasciato per strada, rispetto alle prestazioni offerte "La responsabilità è solo mia – dice il tecnico degli arancioni, Simone Bottacini – perché continuiamo a prendere gol che si sarebbero potuti evitare. Ci facciamo del male da soli e dunque sono io che devo porre rimedio. Dobbiamo lavorare e spingere per trovare le migliori soluzioni". È anche tempo di bilanci, visto l’approdo a metà stagione. "Non posso dire di essere soddisfatto, è vero che siamo una matricola e la rosa più giovane del campionato ma penso che questi ragazzi possano esprimersi ad alto livello. Serve concentrazione e attenzione". Programma serie A2, girone B (12ª giornata): R. Fabrica-P. Picena e Dozzese-Grosseto (ore 16); Russi-Prato e Ternana-H. Roma (ore 17); Bfc-Buldog (ore 18). Riposa: R. Emilia. Classifica: Classifica: Ternana 25, Dozzese 22; R. Emilia 20; Bfc, P. Picena 17; H. Roma 11; Russi, R. Fabrica, Grosseto 10; Prato 9; Buldog 6.

u.b.