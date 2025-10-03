Calcio a cinque - Serie "C1». Futsal cerca subito il riscatto. C’è il derby contro il Cus Pisa

Dopo la sconfitta nell’esordio in casa contro la Virtus Fucecchio, con i rossoneri che si sono arresi 3-2, al termine di un match un po’ sotto tono, il Futsal Lucchese torna di nuovo in campo questa sera, sul campo del Cus Pisa, alle 22. Una trasferta insidiosa per i ragazzi di Garzelli (foto) che vogliono trovare un pronto riscatto ed iniziare a conquistare punti per la classifica.

Si troveranno di fronte un avversario ben attrezzato tra i più quotati della categoria e per questo motivo si preannuncia una sfida molto interessante da vivere. "Il Cus Pisa è tra le favorite per la vittoria finale – ha analizzato Garzelli – , nel proprio organico ha diversi calciatori di categoria superiore. In settimana, insieme ai ragazzi, abbiamo analizzato attentamente gli errori commessi contro la Vigor Fucecchio. Mi aspetto una sfida aperta ad ogni risultato, con i nostri avversari che proveranno a far valere il fattore casa".

Il team pisano è stato sicuramente tra le sorprese della passata stagione, dove si sono piazzati al secondo posto in classifica, perdendo la finale dei play-off regionali contro il San Giovanni. I gialloblu hanno confermato gran parte della "rosa", potenziandola e mettendo a segno diversi colpi importanti, come il pivot Manuel Bartoli che, tra Coppa Italia e campionato, ha già messo a segno 9 reti in 3 partite.

Alessia Lombardi