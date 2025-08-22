Calcio a cinque serie C1. E ora si lavora anche sul parquet

Acquista il giornale
Forlì, avviata la preparazione in vista della prima giornata in programma il 20 settembre. Girone da dodici squadre.

di FRANCO PARDOLESI
22 agosto 2025
Il mister Davide Gottuso (al centro) al ritorno in biancorosso con i dirigenti del club

È iniziata la nuova stagione del Forlì Calcio a Cinque in vista del campionato di serie C1 che inizierà sabato 20 settembre col match casalingo con lo Shqiponja Guastalla. Queste le 12 componenti del girone emiliano-romagnolo: Aposa Bologna, Forlì, DueG Parma, Futsal Gatteo, Molinella, Ponte Rodoni, Shqiponja Guastalla, Saturno Guastalla, Montale, Fossolo B6, Real Casalgrande e Celtic Bhoys Reggio Emilia. Il girone d’andata si concluderà sabato 6 dicembre, la regular season il 21 marzo. La Coppa Italia di C1 prenderà il via il 13 settembre e vedrà il quintetto di mister Gottuso (in riposo alla prima giornata) con Shqiponja e Celtic Bhoys, mentre il memorial Alfonso Velez, vinto l’anno scorso proprio dai biancorossi, vedrà la disputa del primo turno il 20 dicembre, in campo i club regionali di C1, C2 e D.

Questo, infine, il programma delle amichevoli precampionato: 27/08 Forlì-Russi (A2); 30/08 Cesena (A2)-Forlì; 2/09 Forlì-Santa Sofia (C2); 06/09 Forlì-Villafontana (B); 09/08 Forlì-Ghepard (D); 13/09 1° memorial dedicato al dirigente biancorosso Varide Zoli, a San Martino in Strada con Rimini e Folgore.

Franco Pardolesi

© Riproduzione riservata

