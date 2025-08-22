Calcio a cinque serie C1. E ora si lavora anche sul parquet

È iniziata la nuova stagione del Forlì Calcio a Cinque in vista del campionato di serie C1 che inizierà sabato 20 settembre col match casalingo con lo Shqiponja Guastalla. Queste le 12 componenti del girone emiliano-romagnolo: Aposa Bologna, Forlì, DueG Parma, Futsal Gatteo, Molinella, Ponte Rodoni, Shqiponja Guastalla, Saturno Guastalla, Montale, Fossolo B6, Real Casalgrande e Celtic Bhoys Reggio Emilia. Il girone d’andata si concluderà sabato 6 dicembre, la regular season il 21 marzo. La Coppa Italia di C1 prenderà il via il 13 settembre e vedrà il quintetto di mister Gottuso (in riposo alla prima giornata) con Shqiponja e Celtic Bhoys, mentre il memorial Alfonso Velez, vinto l’anno scorso proprio dai biancorossi, vedrà la disputa del primo turno il 20 dicembre, in campo i club regionali di C1, C2 e D.

Questo, infine, il programma delle amichevoli precampionato: 27/08 Forlì-Russi (A2); 30/08 Cesena (A2)-Forlì; 2/09 Forlì-Santa Sofia (C2); 06/09 Forlì-Villafontana (B); 09/08 Forlì-Ghepard (D); 13/09 1° memorial dedicato al dirigente biancorosso Varide Zoli, a San Martino in Strada con Rimini e Folgore.

Franco Pardolesi