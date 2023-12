Calcio a cinque serie C1. Forlì, tre svincolati. E ora caccia ai rinforzi

Primi movimenti tutti in uscita nel Forlì Calcio a Cinque. La società biancorossa, che milita in C1, in questi giorni ha infatti svincolato Andrea Simone ed Alessandro Liistro, che già da qualche settimana, avevano entrambi lasciato lo spogliatoio della squadra per motivi personali. Stessa sorte adesso anche per Lorenzo Panara, col quale è stato raggiunto l’accordo consensuale alla rescissione del legame che lo legava ai galletti.

"Voglio ringraziare questi tre atleti per il loro contributo e per l’impegno profuso nella prima parte della stagione – ha commentato il diesse Ghrielli –, consapevoli che quello in corso sarebbe stato un campionato difficile a causa di tanti cambiamenti e per alcuni ragazzi non è stato semplice trovare una certa continuità".

Per centrare l’obiettivo di mantenere la categoria la società biancorossa è impegnata adesso nella ricerca di alcuni elementi sul mercato invernale, aperto da inizio dicembre. "Raggiungere la salvezza per noi è obiettivo da non fallire e per questo stiamo lavorando per rinforzare il rooster di mister Mingozzi. Forlì, per blasone e storia, merita di più – conclude Ghirelli – e intendo innanzitutto io fare il massimo. Sabato ci aspetta l’ultima gara del 2023 e invito tutti i nostri tifosi a venire a sostenere i ragazzi per una partita da dentro o fuori, dopodiché cominceremo a fare i dovuti aggiustamenti".