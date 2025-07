Calcio a cinque serie C1. Giangrandi anche nel prossimo campionato nell’attacco dell’Oleodinamica Forlivese

Un’importante conferma in casa Oleodinamica Forlivese per il campionato 2025-26 di serie C1 di calcio a cinque. La società biancorossa ha prolungato il rapporto con Alessandro Giangrandi (nella foto), tra i protagonisti più importanti della scorsa annata. Il laterale offensivo, classe ’96, guiderà quindi ancora il reparto avanzato del quintetto di mister Gottuso. Tornato a Forlì nella passata estate, Giangrandi ha chiuso poi la stagione con 20 reti complessive: 13 in campionato, 2 in Coppa Italia e 5 nel Trofeo Velez, risultando determinante nella fase finale di quest’ultima competizione vinta dai biancorossi.

A fronte di questa permanenza diversi sono gli elementi invece non confermati, partendo dal portiere argentino Agustin Lopez e dal pivot marocchino Yassine Maski. Ai loro saluti si aggiungono quelli del laterale Albu Constantin Cristinel dopo due stagioni in maglia biancorossa. Non confermati anche Antonino La Corte e i giovani Tiedros Tesfaladet, Gabriel De Bonis e Pietro Suzzi Barberini.

f. p.