Calcio a Cinque Serie D. Nasce il Modena Sud Molly e Jose. Le sei squadre divise in due gironi

Il Crer ha pubblicato i gironi del campionato di Serie D di calcio a 5 che vede al via ben sei formazioni modenesi, una in più rispetto alla scorsa stagione. Se hanno chiuso la loro attività dopo un solo anno I Canarini, sono due le società al debutto: già annunciato l’arrivo della seconda squadra del Modena Cavezzo Futsal, mentre la novità è quella del Modena Sud Molly e Jose, formazione di Nonantola. Con 29 squadre che in tutto si sono iscritte in regione al campionato il Crer ha dato vita a 3 gironi e ha diviso le 6 modenesi in due gironi. Nel gruppo ’A’ da 10 formazioni ci sono United Carpi, Modena Cavezzo e Molly e Jose con la piacentina Corte, le parmensi I Vichinghi, Colorno e Legione Parmense e le reggiane Tekno, Bagnolo e Original Celtic Bhoys Under 21; nel girone ’B’ da 9 squadre invece le altre tre nostre Junior Finale, Academy Terre di Castelli (in foto mister Ruggero Pelliciari) e Sporting Modena con le bolognesi Team Sport, Molinella Rossoblù, Mac Fondenti e L’Eclisse e le ferraresi Centese e X Martiri. Da definire la formula che dovrebbe prevedere playoff incrociati per la C2.

d.s.