Calcio a Lucca: Salvezza e Speranza per il Futuro del Club

Il giorno dopo la salvezza conquistata al termine di una stagione travagliata, con tre cambi di società, tra i tifosi c’è ancora la gioia e la speranza che il calcio professionistico a Lucca possa continuare. E, adesso, l’attesa è per il 21 maggio, quando si capirà se Affida riuscirà a presentare la propria proposta al giudice. Poi sarà una corsa contro il tempo per arrivare al 6 giugno, la data per la presentazione della documentazione necessaria per l’iscrizione. Ma riavvolgiamo il nastro del film di sabato sera.

"E’ stato un dolce risveglio – ha commentato Fabio Pera del club di Camigliano – , una serata eroica e sofferta. Durante la settimana c’è stato un susseguirsi di telefonate per informazioni sui biglietti e questo ha dimostrato il grande coinvolgimento di tutta la città, perché Lucca ha voglia di continuare a fare calcio. Questo è stato un assist importante. Adesso speriamo che arrivi una società seria con un bel progetto".

"La città c’è – gli fa eco Luca Mandoli – ; se qualcuno aveva bisogno di risposte, sabato c’è stata la risposta più bella che Lucca potesse dare. Bisogna partire da lì e ringraziare ancora una volta tutti dal primo magazziniere all’ultimo dei giocatori, perché hanno dato tutto. E’ stata un’emozione unica, in un finale al cardiopalma, ma la voglia di continuare a fare calcio c’è e c’è stata anche la dimostrazione".

Uno stadio pieno è stata la risposta più bella che la città potesse dare in questo momento d’incertezza: oltre quattromila quattrocento persone che hanno incitato Tumbarello e compagni dal primo al novantaseiesimo minuto e che hanno trascinato i rossoneri verso la vittoria.

"E’ stata una sofferenza – ha concluso Stefano Galligani di Lucca United – ; ma, guardando il pubblico e la gente, la città ha risposto come Lucca fa sempre quando c’è una posta importante in palio. A pochi minuti dalla fine ero convinto che i tifosi non meritassero la retrocessione ed alla fine è arrivato questo premio di un percorso iniziato da gennaio con i tanti sacrifici, al termine di un percorso difficile. Il primo step era mantenere la categoria; adesso l’amministrazione comunale sta già lavorando da tempo per cercare di affidare la Lucchese in mani migliori rispetto a quelle che si sono susseguite negli ultimi tempi". Vedremo.

