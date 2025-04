Calcio a sette. Furie Rosse, Castrocava e Seven Eleven al comando dei tre campionati del Csi

Nel campionato di calcio a sette del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Forlì, suddiviso in tre categorie e 38 squadre, nell’Elite comandano le Furie Rosse nonostante il 3-4 subìto nella 17ª giornata dal Sole Pulizie. Secondo il G-Infissi, battuto 7-5 dall’Enterprise. Classifica: Furie Rosse 37; G-Infissi 33; Only Over 32; Experienza 31; Enterprise 30; Chateau 23; Sole Pulizie, Cà Ossi 19; Cusercolese 2023 17; Internazionale 14; La Balena 11; Forum Livii 10. Con 40 centri Matteo Bertaccini (G-Infissi) guida tra i bomber, seguito da Matteo Tura (Only Over) a quota 20 e Nicola Mengozzi (Experienza) a 19.

In Eccellenza dopo 17 turni guida il Castrocava impostosi 8-3 sul Puerto Escondido. Classifica: Castrocava 38; Pink Turkey 36; Cccb, Carpena/Magliano 27; Premilcuore 25, Puerto Escondido 21, Founders 20; Buscherini, Banda Marvelli 19; Raketown 13; Team Bota 9; Forum Social Club 4. Tiratore scelto Francesco Penso (Banda Marvelli), a quota 29, davanti a Paolo D’Ottavio, del Castrocava (24) e Giacomo Lombini, Cccb, (22).

Dopo 22 giornate del girone di Promozione in vetta il Seven Eleven (7-1 al Cà Ossi Next Gen), imbattuto con 19 vittorie e un pari. Classifica: Seven Eleven 58; Cusercolese 2024 44; Santa Sofia 42; Inter Club Forlì, Biancanigo 40; Basiago 39; Ajax 36; Orto di Enrico 26; Underdogs, Play For Fun 24; Coccolia 21; A-Team 13; Banda Marvelli Jr 7; Cà Ossi Next Gen 1. Miglior bomber con 47 centri Massimo Maio (Seven Eleven) seguito da Eros Tudisco del Biancanigo (38) e, con 33 gol, da Lorenzo Locatelli (Santa Sofia), Andrea Stradaioli (Seven Eleven) e Gianluca Valgiusti (Interclub).

f. p.